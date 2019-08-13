Зеленський дав добро на спрощення процедури отримання українського громадянства для росіян

Аня Мартинюк 13 серпня 2019, 13:31

Володимир Зеленський підписав указ, який дозволить громадянам Росії отримати українське громадянство. Тим не менше не всі зможуть скористатись таким привілеєм.

Новину передає «Преса України».

В Указі президента України Володимира Зеленського №594/2019, який з'явився на сайті президента, зазначено, що певна категорія людей може розраховувати на спрощену процедуру отримання українського громадянства.

Мова йде про іноземців та людей без громадянства, які «брали чи беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання».

«Декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), - для іноземців, які є громадянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності», - йдеться у документі.