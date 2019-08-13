Зеленський дав добро на спрощення процедури отримання українського громадянства для росіян 13:31
Колишня перша ракетка світу програла українській тенісистці 12:53
Держструктури США більше не зможуть купувати обладнання Huawei 11:38
В «Укрзалізниці» вирішили не зупинятись на підвищенні цін на квитки 10:30
Проросійська партія ОПЗЖ назвала Порошенка «політичним трупом» 09:20
Зеленський прокоментував бурштинову катастрофу в Україні 13:59
В українських гіпермаркетах почали торгувати щоденниками без Криму 13:34
Зекономив 300 гривень: Порошенка висміяли за дітей-мітингарів 12:52
Яніна Соколова назвала гроші українських платників податків своїми 12:23
Авакову доведеться пожертвувати амбіціями щоб потрапити в Кабмін 11:12
Где купить и как правильно выбрать двери для частного дома 05:07
Партія Зеленського боротиметься зі слісними неплатниками податків 12:31
NASA почало випробовувати на орбіті водний космічний корабель (ВІДЕО) 11:47
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
19-річна Даяна Ястремська розгромила 29-річну Кароліну Возняцкі. Тенісистки зійшлись на корту у США.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 серпня, стало відомо, що українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла колишню першу ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії. Так, спортсменти зійшлись в матчі першого кола турніру серії Premier 5 в Цинциннаті, що в США.
У Федерації тенісу України зазначили, що матч закінчився з рахунком 6: 4, 6: 4. Тенісистки грали 1 годину 37 хвилин.
«Даяна Ястремська виграла стартовий поєдинок на турнірі вищої категорії в Цинциннаті. В першому раунді вона взяла верх над екс-першою ракеткою світу Каролін Возняцкі - 6: 4, 6: 4», - йдеться у повідомленні.
Відомо, що у другому раунді Ястремська зустрінеться з росіянкою Світланою Кузнєцовою.
13:31: Зеленський дав добро на спрощення процедури отримання українського громадянства для росіян
12:53: Колишня перша ракетка світу програла українській тенісистці
11:38: Держструктури США більше не зможуть купувати обладнання Huawei
10:30: В «Укрзалізниці» вирішили не зупинятись на підвищенні цін на квитки
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.