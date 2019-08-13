Колишня перша ракетка світу програла українській тенісистці

Аня Мартинюк 13 серпня 2019, 12:53

19-річна Даяна Ястремська розгромила 29-річну Кароліну Возняцкі. Тенісистки зійшлись на корту у США.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 серпня, стало відомо, що українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла колишню першу ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії. Так, спортсменти зійшлись в матчі першого кола турніру серії Premier 5 в Цинциннаті, що в США.

У Федерації тенісу України зазначили, що матч закінчився з рахунком 6: 4, 6: 4. Тенісистки грали 1 годину 37 хвилин.

«Даяна Ястремська виграла стартовий поєдинок на турнірі вищої категорії в Цинциннаті. В першому раунді вона взяла верх над екс-першою ракеткою світу Каролін Возняцкі - 6: 4, 6: 4», - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у другому раунді Ястремська зустрінеться з росіянкою Світланою Кузнєцовою.