У Зеленського запропонували регулювати інтернет-ЗМІ

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Микита Потураєв заявив, що інтернет-ЗМІ повинні проходити безкоштовну реєстрацію. За його словами, контроль повинен бути, однак не такий як у Росії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 серпня, стало відомо, що команда президента Володимира Зеленського збирається взятись за ЗМІ. Микита Потураєв, депутат партії «Слуга народу», заявив, що інтернет-ЗМІ необхідна реєстрація. Так, він пропонує регулювати інтернет-видання.
Про це нардеп розповів в останньому інтерв’ю. При цьому реєстрація інтернет-ЗМІ має бути безкоштовною, переконаний політик.
«Ми бачимо Нацрада (з питань телебачення і радіомовлення, - ред.) є регулятором не тільки телебачення, а всіх медіа. Але повинні чітко визначити, що є медіа, щоб ми не перетворилися в Роскомнадзор, який прагне ліцензувати блогерів», - додав він.
Микита Потураєв наголосив, що регулятор інтернет-ЗМІ має бути один. Він також запропонував його назвати Національною радою з питань медіа.
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