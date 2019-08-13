У Зеленського запропонували регулювати інтернет-ЗМІ

Аня Мартинюк 13 серпня 2019, 12:18

Микита Потураєв заявив, що інтернет-ЗМІ повинні проходити безкоштовну реєстрацію. За його словами, контроль повинен бути, однак не такий як у Росії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 серпня, стало відомо, що команда президента Володимира Зеленського збирається взятись за ЗМІ. Микита Потураєв, депутат партії «Слуга народу», заявив, що інтернет-ЗМІ необхідна реєстрація. Так, він пропонує регулювати інтернет-видання.

Про це нардеп розповів в останньому інтерв’ю. При цьому реєстрація інтернет-ЗМІ має бути безкоштовною, переконаний політик.

«Ми бачимо Нацрада (з питань телебачення і радіомовлення, - ред.) є регулятором не тільки телебачення, а всіх медіа. Але повинні чітко визначити, що є медіа, щоб ми не перетворилися в Роскомнадзор, який прагне ліцензувати блогерів», - додав він.

Микита Потураєв наголосив, що регулятор інтернет-ЗМІ має бути один. Він також запропонував його назвати Національною радою з питань медіа.