Держструктури США більше не зможуть купувати обладнання Huawei

Аня Мартинюк 13 серпня 2019, 11:38

У США набула чинності заборона на купівлю продукції Huawei та ZTE.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 серпня, стало відомо, що в США набула чинності заборона на придбання обладнання китайських компаній Huawei, ZTE та їх дочок і компаній. Мова йде про Hytera Communications Corporation, 34 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company і Dahua Technology Company.

Однак не для всіх діятиме заборона. Поки лише для держвідомств. Тим не менше передбачено, що держвідомства можуть один раз порушити заборону у разі необхідності.

Нагадаємо, війна проти Huawei розпочалась у травні цього року. Уряд США заявив, що є підстави вважати, що компанія «залучена до діяльністі, яка суперечить національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів».