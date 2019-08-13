Держструктури США більше не зможуть купувати обладнання Huawei

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У США набула чинності заборона на купівлю продукції Huawei та ZTE.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 серпня, стало відомо, що в США набула чинності заборона на придбання обладнання китайських компаній Huawei, ZTE та їх дочок і компаній. Мова йде про Hytera Communications Corporation, 34 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company і Dahua Technology Company.
Однак не для всіх діятиме заборона. Поки лише для держвідомств. Тим не менше передбачено, що держвідомства можуть один раз порушити заборону у разі необхідності.
Нагадаємо, війна проти Huawei розпочалась у травні цього року. Уряд США заявив, що є підстави вважати, що компанія «залучена до діяльністі, яка суперечить національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів».
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