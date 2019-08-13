Кримські окупанти запропонували європейцям безвіз

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У Криму вирішили шукати нові шляхи привернення уваги туристів. Так, вони запропонували європейцям скористатись тимчасовим безвізом і прибути на півострів.
Новину передає «Преса України».
За даними російських пропагандистських ЗМІ, кримські окупанти вирішили заманити до себе європейський туристів. Так, останнім збираються запропонувати тури на анексований півострів.
Експерт в галузі туризму Людмила Бабій заявила, що партнери Росії у Північній Європі вирішили відправляти туристів у Крим на тлі підписання договору про безвіз у Санкт-Петербурзі впродовж шести днів.
«Поки діють санкції, не будемо ці країни називати. Вони хочуть відправляти туристів до Криму, і ми вже прораховуємо тури, і виходить цікаво і вигідно. Туристи прилітають в Пітер, два дня милуються палацами і на чотири дні відправляються до Сімферополя внутрішнім пе Елетен. У них буде вино, сир і всі наші найзнаменитіші музеї і пам'ятники. Ці люди приїдуть до Криму в перший раз, і таким же чином полетять до себе. Буде активізація таких турів, і більше з'явиться іноземців в Криму», - заявила вона.
Людмила Бабій додала, що туристів не лякають антиросійські санкції. Так, наразі їх відлякують ціни на півострові.
«Ми залишаємося дорогим регіоном. Іноземці продовжують їхати, але тут питання ціноутворення та логістики - поки дорого летіти - мінімум з однією пересадкою. Іноземцю потрібно отримувати російську візу, і це не дешево і вимагає часу, тому він летить на свої безвізові курорти», - підсумувала вона.
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