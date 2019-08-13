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Як відомо, в «Укрзалізниці» попереджали про двоетапне підвищення цін на квитки. Як виявилось, цього для держпідприємства виявилось мало.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 серпня, стало відомо, що цьогоріч в «Укрзалізниці» планують втретє підняти ціни на пасажирські квитки.
Керівник компанії Євген Кравцов заявив, що з відповідною ініціативою звернеться до уряду. За його словами, перевезення пасажирів наразі є збитковим для оператора.
«Укрзалізниця» не повинна надавати послуги державі нижче собівартості, що дозволить збільшити парк і зробити перевезення беззбитковими для компанії», - пояснив він.
Кравцов додав, що парк підприємства треба збільшити на 15-20 відсотків.
«В даний момент є близько трьох тисяч вагонів, потрібно ще приблизно п'ятсот», - зазначив Кравцов.
10:30: В «Укрзалізниці» вирішили не зупинятись на підвищенні цін на квитки
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