Ді Капріо підкорив хвилі з потенційною дружиною

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44-річний Леонардо Ді Капріо та його 22-річна кохана провели відпочинок в Італії. ЗМІ зазначили, що пара готується до шлюбу.
Новину передає «Преса України».
Актор та відомий серцеїд Леонардо Ді Капріо був помічений на відпочинку зі своєю коханою. Як відомо, наразі він у відносинах з 22-річною моделлю Камілою Морроне. Так, пара побувала на італійському курорті, де зайнялась серфінгом, покаталась на водних лижах та катері.
За даними ЗМІ, актор та його половина обрали для відпочинку місто Понза.
Модель Морроне виглядала сенсаційно. Брюнетка обрала мініатюрний купальник. Тим часом її 44-річний обранець був у самих лише купальних шортах та бейсболці.
Нагадаємо, Леонардо та Каміла зустрічаються приблизно з грудня 2017 року, але лише в минулому році вони почали з'являтися на публіці як пара. За даними ЗМІ, Ді Капріо, нарешті, готовий одружитися та навіть завести дітей.
«У них все серйозно. Все говорять про їх скорий шлюб», - відзначило джерело в ЗМІ.
10:30: В «Укрзалізниці» вирішили не зупинятись на підвищенні цін на квитки
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