Проросійська партія ОПЗЖ назвала Порошенка «політичним трупом»

Аня Мартинюк 13 серпня 2019, 09:20

В ОПЗЖ заявили, що Петро Порошенко звернувся до своїх суперників. Зокрема до Юлії Тимошенко. Так, він запропонував створити нову опозицію.

Новину передає «Преса України».

Партія «Опозиційна платформа – За життя» випустила заяву, у якій колишинього українського лідера Петра Порошенка назвали «політичним трупом». У політсилі зазначили, що п’ятий президент країни, зокрема його партія «Європейська солідарність», звернулися до інших політичних сил з пропозицією узгодити позиції по представництвам фракцій в керівництві парламенту і комітетів Ради.

Мова йде про партії «Голос», яку очолює Святослав Вакарчук, та «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

«Таким нехитрим способом політичний труп БПП намагається «зобразити» нову опозицію і вийти з ізоляції. Так екс-президент Порошенко і його подільники намагаються перекласти на колег по парламенту відповідальність за злочини минулого режиму», - йдеться у заяві.

Представники партії, яка захишає інтереси Кремля в Україні, зазначили, що Порошенку не варто сподіватись, що його підтримають інші політсили.