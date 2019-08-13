Проросійська партія ОПЗЖ назвала Порошенка «політичним трупом»

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В ОПЗЖ заявили, що Петро Порошенко звернувся до своїх суперників. Зокрема до Юлії Тимошенко. Так, він запропонував створити нову опозицію.
Новину передає «Преса України».
Партія «Опозиційна платформа – За життя» випустила заяву, у якій колишинього українського лідера Петра Порошенка назвали «політичним трупом». У політсилі зазначили, що п’ятий президент країни, зокрема його партія «Європейська солідарність», звернулися до інших політичних сил з пропозицією узгодити позиції по представництвам фракцій в керівництві парламенту і комітетів Ради.
Мова йде про партії «Голос», яку очолює Святослав Вакарчук, та «Батьківщина» Юлії Тимошенко.
«Таким нехитрим способом політичний труп БПП намагається «зобразити» нову опозицію і вийти з ізоляції. Так екс-президент Порошенко і його подільники намагаються перекласти на колег по парламенту відповідальність за злочини минулого режиму», - йдеться у заяві.
Представники партії, яка захишає інтереси Кремля в Україні, зазначили, що Порошенку не варто сподіватись, що його підтримають інші політсили.
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