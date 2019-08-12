Где купить и как правильно выбрать двери для частного дома

zmxn 11 серпня 2019, 05:07

Как правильно выбрать двери для частного дома? Где купить качественные двери чтобы они не промерзали зимой? Даем ответы на любые вопросы по дверям!

Наружные двери для частных домов должны одновременно решать следующие задачи: выдерживать нагрузки (холод, осадки, ветер, прямые солнечные лучи и прочее), обеспечивать безопасность жилища, и при этом выглядеть красиво и презентабельно.

Купить двери для частного дома в Днепре можно как в стационарной торговой точке, так и в режиме «онлайн» – например, в интернет-магазине «Новый стиль». В нашем каталоге Вы найдете различные варианты изделий с разными ценами, характеристиками, покрытиями и оттенками.

Отличие наружных дверей для частного дома от квартирных заключается в том, что уличные модели эксплуатируются в более суровых условиях, нежели размещенные в подъездах изделия. Дверям для частного дома приходится проявлять устойчивость к проливным дождям, снегопадам, палящему солнцу в летний зной, механическим повреждениям.

Где купить двери для частного дома

В интернет-магазине «Новый стиль» представлен широкий ассортимент продукции, где каждый покупатель сможет найти изделие на свой вкус и кошелек. Каждый заказчик имеет возможность индивидуально выбрать замки, петли, отделку и систему безопасности.



Мы оказываем услуги как по замеру размера дверного проема, так и установке двери профессиональным специалистом. Доставка осуществляется во все города Украины. Для жителей Днепра также предусмотрены доставка «до дверей» и самовывоз. Клиентам предоставляются удобные и компромиссные способы оплаты. А после получения заказа каждый может оставить отзыв о качестве продукции и о работе торговой площадки.

Как правильно выбрать двери для частного дома

Уличное решение отличного качества соответствует следующим факторам:

надежность, взломостойкость и прочность, гарантирующие защиту жилого помещения от проникновения злоумышленника;

практичность, благодаря которой дверь выдерживает многочисленные открывания и закрывания;

привлекательный внешний вид, гармонично сочетающийся с фасадом особняка и органично вписывающийся в стиль интерьера прихожей;

высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, сохраняющие комфортный климат в помещении и защищающие жилище от сквозняков, пыли, неприятных ароматов;

устойчивость к ржавению, выцветанию декоративного покрытия и прочее;

наличие глазка и охранной сигнализации – обязательный момент, помогающий предотвратить взлом.

Осуществляя заказ, следует детально рассмотреть строение дверного полотна из металлического материала, коробки, первосортной фурнитуры. Высокопрочными и долговечными считаются модели, для изготовления которых были использованы цельные стальные листы. Толщина изделия должна превышать 1,8 мм. Однако, двери повышенного уровня секретности, толщина металла у которых достигает 3-4 мм, является проблематичными в использовании и имеют слишком высокую стоимость.

Лучшим вариантом покупки является дверная конструкция от надежного производителя, предоставляющего гарантию. В противном случае велика вероятность, что вскоре Вам понадобится выбирать новую дверь для частного дома.