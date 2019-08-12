Зеленський прокоментував бурштинову катастрофу в Україні

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Володимир Зеленський заявив, що бурштиношукачі перетворили частину території України на пустелю. Так, лідер країни наголосив, що це війна проти держави.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський відреагував на незаконний видобуток бурштину. За його словами, це лихо всеукраїнського масштабу. Відповідна заява прозвучала під час візиту українського лідера в Житомирську область.
Зеленський нагадав, що через шукачів сонячного каменю тисячі гектарів лісу Житомирської, Рівненської та Волинської областей України перетворились на пустелю.
«Ми розуміємо, що люди полюють за бурштином, розуміємо, що це реально війна з державою, війна кримінальних авторитетів, які прикривалися і поліцією і СБУ і прокуратурою», - прокоментував він.
Зеленський також нагадав, що «бурштинова лихорадка» розпочалась у 2014 році під прикриттям бандитських угруповань і корумпованих держслужбовців.
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