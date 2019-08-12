В українських гіпермаркетах почали торгувати щоденниками без Криму

Аня Мартинюк 12 серпня 2019, 13:34

У столичному Metro вільно торгують дитячими щоденниками з понівеченою картою України. Так, на ній нема Криму.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що у мережі гіпермаркетів Metro в Києві з’явилися шкільні щоденники, на обкладинці яких зображено карту України без анексованого півострова Крим. Дивну знахідку виявив Володимир Бируля. На своїй сторінці у соцмережі він показав щоденник та чек, який свідчить про те, що покупка дійсно було зроблена у гіпермаркеті.

«Привіт дорогі Metro Cash & Carry Ukraine та «Папірус». Майже місяць тому я вперше побачив у продажу такі цікаві щоденники на полицях супермаркету. Тоді Metro повідомили, що всі щоденники вилучені з продажу. «Папірус» відписав, що і так знав про цю неприємність і зажадав їх у дистриб'юторів для подальшої утилізації. Так чому ж сьогодні я знову бачив їх на тих самих полицях у продажу?» - поцікавився киянин.

Як повідомлялось раніше, в одній із шкіл Львова були помічені щоденники з пам’яткою від страхової компанії. Остання зазначила, скільки заплатить у разі травмування чи смерті дитини. Батькам школярів такий «договір» не сподобався.