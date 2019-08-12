Зекономив 300 гривень: Порошенка висміяли за дітей-мітингарів

Аня Мартинюк 12 серпня 2019, 12:52

Петро Порошенко прибув на допит у ДБР. З собою він взяв групу підтримку, власних дітей, які натякали на невинність батька.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 серпня, колишній президент України Петро Порошенко прибув на допит у Держбюро розслідувань. З собою він взяв своїх дітей, сина Михайла і дочок Євгенію та Олександру. Останні тримали плакати на підтримку батька. Крім того, вони взяли «групу підтримки».

«Зачистка інформаційного простору», - з таким плакатом стояла Олександра Порошенко.

В результаті на подію відреагувала інтернет-спільнота. У Мережі посміялись з такого ходу подій, зазначивши, що скнара Порошенко зекономив 300 гривень, вигнавши на мітинг власних дітей.

«Чому порох не привів своїх синів у Військкомат, щоб їх відправити на війну?» - також поцікавились у Мережі.

Нагадаємо, п’ятий український президент фігурує у понад 10 кримінальних справах.