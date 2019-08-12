Яніна Соколова назвала гроші українських платників податків своїми

Аня Мартинюк 12 серпня 2019, 12:23

Скандал з блогеркою Яніною Соколовою не вщухає. Як відомо, вона візьме з держбюджету 400 тисяч гривень на YouTube передачу. Відомі телеведучі закликали її не «спускати» гроші українців на «*айно».

Новину передає «Преса України».

Блогерка Яніна Соколова, яка взяла з держбюджету України понад 11 млн грн на кіно «Я,Ніна» та ще 400 тисяч гривень на YouTube передачу продовжує стикатись з критикою в свою сторону. У зв'язку з тим, що у Держкіно дали добро на те, щоб маловідома блогерка витратила кошти українських платників податків, у Мережі вирішили донести Соколовій, що її передачки нікому не потрібні.

Зокрема, блогер Анатолій Шарій, який і представив викривальне відео про Соколову, зазначив, що ці кошти можна було б витратити на пенсії. Тим часом телеведучий Олексій Дурнєв іронічно зауважив, що «взяти і витратити наші гроші на Ютюб програму це великий успіх!». На що Соколова врешті-решт відреагувала.

«Наші? Це і мої гроші і моїх глядачів. А щодо на інтернет витратити - це в рамках закону. Звітність теж буде. Тому не переймайся. А порадій за колег) А не язви, не розібравшись. Удачі!» - зазначила Соколова.

Остання також записала відео, у якому пояснила, чому їй не шкода спускати гроші на передачу, яку у Мережі охрестили *айном. За словами блогерки, обговорення трейлерів вкрай необхідне для розвитку українського кіно. За ці слова останню продовжують гостро критикувати.