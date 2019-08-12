Син депутата ПЄС вбив людину

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В Одесі Артур Запорожнюк, син депутата від партії Порошенка, влаштував ДТП. Загинула одна людина. Люди, які знайомі зі сім’єю депутата, заявили, що йому вдасться уникнути покарання.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що в Одесі сталась смертельна ДТП. Так, тут відбулось зіткнення автомобілів Renault і BMW. Порушником ПДР та ініціатором пригоди став син місцевого депутата від партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» Артур Запорожнюк.
Саме останній керував BMW та вилетів на зустрічну смугу. В результаті ДТП водія Renault вдалось врятувати, однак його пасажира – ні.
Очевидці ДТП заявили, що син депутата був п’яний. Це він й сам не приховував, заявивши, що напередодні випив літр пива. Тим не менше тест на вміст алкоголю у крові він не захотів проходити.
За словами місцевих жителів, шансів, що зловмисника покарають, дуже мало. Вони пророкують, що винним зроблять іншого водія.
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