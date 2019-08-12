Авакову доведеться пожертвувати амбіціями щоб потрапити в Кабмін

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Арсена Авакова можуть прийняти у Кабміні. Стало відомо, яка посада може йому дістатись та за яких умов.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, політичне майбутнє якого залишається неясним, може продовжити працювати при Володимиру Зеленському.
За попередніми даними, Аваков може зайняти посаду віце-прем'єр-міністра України, однак за умови, що він відмовиться від своїх амбіцій. І йому уже запропонували ним стати. Тим не менше Аваков вирішив відмовитися. Про це розповіло джерело, знайоме з ситуацією.
«Йому пропонували крісло віце-прем'єр-міністра з контролем над «силовиками». Натомість Аваков зажадав поставити на пост глави МВС свою людину. В результаті ні про що не домовилися», - відзначило джерело.
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