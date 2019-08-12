У ДТП загинула відома українська балерина (ВІДЕО)

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Танцівниця балету Світлана Ісакова загинула у страшній ДТП. Зірка сцени прямувала з відпочинку додому.
Новину передає «Преса України».
У минулі вихідні в результаті ДТП загинула відома українська балерина Світлана Ісакова. За попередніми даними, вона разом з чоловіком поверталась з відпочинку в Італії. Автобус, в якому їхала пара, зіткнувся з іншим автобусом. Інцидент мав місце поблизу Полтави.
Як відомо, 31-річна провідна солістка харківського балету пішла з життя у лікарні.
«Незважаючи на те, що вона була провідним майстром сцени, вона завжди могла вийти навіть у кордебалеті. Їй дуже легко давались усі драматичні, емоційні партії. Вона дуже глибока, наповнена від А до Я. Я зараз не думаю про те, що її немає. Я не вірю», - прокоментувала подію Антоніна Радієвська, художній керівник Харківського театру опери та балету.
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