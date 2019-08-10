Партія Зеленського боротиметься зі слісними неплатниками податків

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Стало відомо, що у партії «Слуга народу» працюють над механізмом боротьби з такою проблемою як несплата податків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 серпня, Данило Германцев, депутат партії «Слуга народу» заявив, що політсила працює над розробкою механізму, який змусить підприємців платити податки.
У новому інтерв’ю він зазначив, що у партії виступають за «спрощений режим» сплати податків для бізнесу.
«І президент, і партія «Слуга народу» підтримують спрощений режим. Більш того, ми брали на себе зобов'язання не змінювати його - не підвищувати ставки і не скорочувати ліміти операцій для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Але проблема цього режиму в тому, що його, крім малих підприємців, використовує середній і великий бізнес», - пояснив він.
За словами Германцева, найближчим часом механізм буде представлений широкій публіці. Зокрема, до початку роботи ВРУ.
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