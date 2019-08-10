Синоптики пообіцяли українцям приємні вихідні

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В Україні продовжує утрумуватися тепло. Тим не менше, у деяких регіонах пройдуть грози.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 серпня, у Гідрометцентрі розповіли про синоптичну картину в країні. Так, стовпчики термометрів готуються показати +24+29 градусів. Попри спеку на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині можуть пройти грозові дощі.
Тим часом синоптик Наталка Діденко зазначила, що на сході варто очікувати поривчастий вітер.
«Все закидайте подалі, все прання, прасування, прибирання, фарширування перців, консервування помідорів, пристебнутий до вас диван з серіалом, навіть гонки за остаточними знижками - і на природу!» - порадила вона.
У столиці, за її словами, опадів не очікується.
12:31: Партія Зеленського боротиметься зі слісними неплатниками податків
11:47: NASA почало випробовувати на орбіті водний космічний корабель (ВІДЕО)
11:19: Призначити Супрун міністром – це самогубство – Мосійчук
10:14: Савченко закликала українців задуматись про продаж землі та навела приклад Латвії
09:05: Одіозна медреформаторка назвала безкоштовну меддопомогу «надбанням» радянської системи
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