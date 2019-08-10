NASA почало випробовувати на орбіті водний космічний корабель (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 10 серпня 2019, 11:47

Представники NASA показали випробування двох мініатюрних космічних апаратів, які можуть давати команди один одному.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 серпня, стало відомо, що космічне агентство NASA випробовує на орбіті Землі космічні кораблі розміром з коробку. Завдяки водяній тязі вони рухаються один до одного. Так, випробування стартували в рамках Програми розвитку малих космічних кораблів (SSTP).

В агентстві пояснили, що мають на меті розробити малі космічні кораблі для обслуговування космічних досліджень, проведення наукових дослідів та космічних операцій.

«Два космічні апарати - це CubeSats. Їх параметри 10 см х 10 см х 10 см. Вони знаходилися на орбіті навколо Землі, приблизно в 9 км один від одного. Вони встановили радіозв'язок, тоді один з них видав команду другому. Бос сказав підлеглому підпалити його водяний дросель і підійти. (Вода перетворюється на пар, який потім використовується для притягнення космічного корабля)», - розповіли представники NASA.

Також зазначається, що космічні апарати можуть виконувати функції автономно.