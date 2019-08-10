Призначити Супрун міністром – це самогубство – Мосійчук

Аня Мартинюк 10 серпня 2019, 11:19

Колишній радикал Ігор Мосійчук заявив, що наразі активізувалась кампанія, мета якої змусити команду Володимира Зеленського зробити одіозну Уляну Супрун повноцінним міністром в МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Колишній представник «Радикальної партії» Ігор Мосійчук заявив, що що у Мережі стартувала кампанія задля примусового призначення американки Уляни Супрун міністром охорони здоров`я.

На своїй сторінці у соцмережі політик зазначив, що такий можливий крок президента Володимира Зеленського стане початком його політичного самогубства.

«По-перше, Супрун має величезний антирейтинг серед українців, які просто не можуть після початку її псевдореформ отримати адекватну медичну допомогу... По-друге, більшість медпрацівників, лікарів, світил української медицини будуть в опозиції до того хто навіть спробує залишити Супрун на посаді...», - зазначив він.

Підсумовуючи Мосійчук зазначив, що Супрун – це «величезне зло для української медицини».