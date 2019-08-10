NASA почало випробовувати на орбіті водний космічний корабель (ВІДЕО) 11:47
Призначити Супрун міністром – це самогубство – Мосійчук 11:19
Савченко закликала українців задуматись про продаж землі та навела приклад Латвії 10:14
Одіозна медреформаторка назвала безкоштовну меддопомогу «надбанням» радянської системи 09:05
Путінські найманці «приєднали» до «ЛНР» нові населені пункти 07:11
Фотографія Бейонсе постійно висітиме у музеї Вашингтона 06:38
Правда про Яніну Соколову: Вибила 12 мільйонів гривень на фільм «Я, Ніна» та ще 400 тисяч на проект, де «ідіоти коментують трейлери» (ВІДЕО) 09:32
Пародія на пародиста: «Квартал 95» знайшов Зеленському заміну 08:51
Окупанти Криму розкритикували слова Ердогана про український півострів 08:14
Легалізація азартних ігор принесе у бюджет сотні мільйонів євро – журналіст (ВІДЕО) 06:28
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Колишній радикал Ігор Мосійчук заявив, що наразі активізувалась кампанія, мета якої змусити команду Володимира Зеленського зробити одіозну Уляну Супрун повноцінним міністром в МОЗ.
Новину передає «Преса України».
Колишній представник «Радикальної партії» Ігор Мосійчук заявив, що що у Мережі стартувала кампанія задля примусового призначення американки Уляни Супрун міністром охорони здоров`я.
На своїй сторінці у соцмережі політик зазначив, що такий можливий крок президента Володимира Зеленського стане початком його політичного самогубства.
«По-перше, Супрун має величезний антирейтинг серед українців, які просто не можуть після початку її псевдореформ отримати адекватну медичну допомогу... По-друге, більшість медпрацівників, лікарів, світил української медицини будуть в опозиції до того хто навіть спробує залишити Супрун на посаді...», - зазначив він.
Підсумовуючи Мосійчук зазначив, що Супрун – це «величезне зло для української медицини».
11:47: NASA почало випробовувати на орбіті водний космічний корабель (ВІДЕО)
11:19: Призначити Супрун міністром – це самогубство – Мосійчук
10:14: Савченко закликала українців задуматись про продаж землі та навела приклад Латвії
09:05: Одіозна медреформаторка назвала безкоштовну меддопомогу «надбанням» радянської системи
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.