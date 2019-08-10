У Рунеті показали справжній російський сир без сиру

Аня Мартинюк 10 серпня 2019, 10:51

Росіяни почали глузувати з продуктів, які продаються у супермаркетах. Так, особливо у Рунеті оцінили молоковмісткий продукт з дірочками.

Новину передає «Преса України».

Користувачка соцмережі твітер під ніком «Белокурая Жози» представила на своїй сторінці фото молоковмісткого продукту, зовні схожого на твердий сир. На ньому красувалось маркування «Молоковмісткий продукт, фасований з замінником молочного жиру, виготовлений за технологією сиру «по-російськи класичний», містить рослинні олії».

Очевидно, що мова йде про пальмову олію. Так, у супермаркеті «Магніт», де й було виявлено такий продукт, ціна на нього зі знижкою становить 22,99 рубля за 100 грам, що еквівалентно 8,90 грн за 100 грам.

«Склад вкусняхі. Це шифровка. Якщо потрапить в ЦРУ - воно закриється за профнепридатністю», - додали під фото, зауважуючи, що в складі повністю написані лише слова «сіль» та «аннато».

Довідка: Анатто – харчовий барвник.

Інтернет-користувачі тим часом дали коментар з приводу побаченого.

«Часто бачу в п'ятірці (супермаркет – ред.), як пенсіонери набирають продукти - тільки червона ціна. Тих 4 тис, що від пенсії залишається після квартплати - і на це ледве вистачає», - відзначили у Мережі.

«А потім йдуть до телевізорів, пишатися кримським мостом», - додали росіяни.

«Антісанкціонний я б сказав», - також пожартували у коментарях.

«Написали б відразу «Невідома *баная по*бень з ароматизатором «Сир», - з’явилось під фото.

«Особливо розчулює визначення «Класичний». Ось вже воістину ...», - прокоментували у Мережі.