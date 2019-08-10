У Рунеті показали справжній російський сир без сиру

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Росіяни почали глузувати з продуктів, які продаються у супермаркетах. Так, особливо у Рунеті оцінили молоковмісткий продукт з дірочками.
Новину передає «Преса України».
Користувачка соцмережі твітер під ніком «Белокурая Жози» представила на своїй сторінці фото молоковмісткого продукту, зовні схожого на твердий сир. На ньому красувалось маркування «Молоковмісткий продукт, фасований з замінником молочного жиру, виготовлений за технологією сиру «по-російськи класичний», містить рослинні олії».
Очевидно, що мова йде про пальмову олію. Так, у супермаркеті «Магніт», де й було виявлено такий продукт, ціна на нього зі знижкою становить 22,99 рубля за 100 грам, що еквівалентно 8,90 грн за 100 грам.
«Склад вкусняхі. Це шифровка. Якщо потрапить в ЦРУ - воно закриється за профнепридатністю», - додали під фото, зауважуючи, що в складі повністю написані лише слова «сіль» та «аннато».
Довідка: Анатто – харчовий барвник.
Інтернет-користувачі тим часом дали коментар з приводу побаченого.
«Часто бачу в п'ятірці (супермаркет – ред.), як пенсіонери набирають продукти - тільки червона ціна. Тих 4 тис, що від пенсії залишається після квартплати - і на це ледве вистачає», - відзначили у Мережі.
«А потім йдуть до телевізорів, пишатися кримським мостом», - додали росіяни.
«Антісанкціонний я б сказав», - також пожартували у коментарях.
«Написали б відразу «Невідома *баная по*бень з ароматизатором «Сир», - з’явилось під фото.
«Особливо розчулює визначення «Класичний». Ось вже воістину ...», - прокоментували у Мережі.
11:47: NASA почало випробовувати на орбіті водний космічний корабель (ВІДЕО)
11:19: Призначити Супрун міністром – це самогубство – Мосійчук
10:14: Савченко закликала українців задуматись про продаж землі та навела приклад Латвії
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