Савченко закликала українців задуматись про продаж землі та навела приклад Латвії

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Надія Савченко звернулась до українців. За її словами, вони повинні задуматись над тим, чи підтримувати ідею продажу української землі.
Новину передає «Преса України».
Герой України Надія Савченко нагадала, що у Латвії люди свідомо бережуть природу та дотримуються законів. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що колись й Україна була такою.
«Не вистрілюють оленів, не забудовують 300 м від берегової лінії, не смітять на побережжі, не ставлять парканів навколо хат, не замикають домівок...Колись такою щирою, відкритою, гостинною і щедрою була Україна, але давно...», - зазначила вона.
За словами Савченко, у Латвії земля належит людям.
«В Латвії не можуть купити землю іноземці і тому латвійці цінують і бережуть свою землю і свою державу. Українцям варто замислитися щодо того яким може бути ринок землі в Україні і відстояти своє право прийняти рішення про те чи продавати Українську Землю на загальнонаціонального референдумі!» - написала вона.
Як повідомлялось раніше, президент України Володимир Зеленський виступив за зняття мораторію на продаж земель сьльськогосподарського призначення. За його словами, відповідне рішення буде прийнято до кінця поточного року.
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