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Савченко закликала українців задуматись про продаж землі та навела приклад Латвії

Аня Мартинюк 10 серпня 2019, 10:14
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Савченко закликала українців задуматись про продаж землі та навела приклад Латвії

Надія Савченко звернулась до українців. За її словами, вони повинні задуматись над тим, чи підтримувати ідею продажу української землі.

Новину передає «Преса України».

Герой України Надія Савченко нагадала, що у Латвії люди свідомо бережуть природу та дотримуються законів. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що колись й Україна була такою.

«Не вистрілюють оленів, не забудовують 300 м від берегової лінії, не смітять на побережжі, не ставлять парканів навколо хат, не замикають домівок...Колись такою щирою, відкритою, гостинною і щедрою була Україна, але давно...», - зазначила вона.

За словами Савченко, у Латвії земля належит людям. 

«В Латвії не можуть купити землю іноземці і тому латвійці цінують і бережуть свою землю і свою державу. Українцям варто замислитися щодо того яким може бути ринок землі в Україні і відстояти своє право прийняти рішення про те чи продавати Українську Землю на загальнонаціонального референдумі!» - написала вона.

Як повідомлялось раніше, президент України Володимир Зеленський виступив за зняття мораторію на продаж земель сьльськогосподарського призначення. За його словами, відповідне рішення буде прийнято до кінця поточного року.

 

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