Без роспропаганди: Захарова щиро подякувала Україні

Аня Мартинюк 10 серпня 2019, 09:42

Марія Захарова випустила першу заяву, в якій не критикувала Укаїну, а навпаки, подякувала останній. Стало відомо, за що.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 серпня, стало відомо, що офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова подякувала Україні. А саме за дозвіл російському повітряному судну зайти у закритий простір України.

«Чудова новина! Спасибі!» - зазначила вона у соцмережі.

Нагадаємо, 7 серпня, російський пасажирський літак Boeing-738 авіакомпанії «Глобус», здійснюючи рейс Барі-Москва, на 26 хвилин зайшов в закритий повітряний простір України. Причина – погані погодні умови, які могли спричинити аварійну ситуацію.

У прес-службі «Украероруху» підтвердили, що дозволили здійснити такий маневр.