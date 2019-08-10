Без роспропаганди: Захарова щиро подякувала Україні

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Марія Захарова випустила першу заяву, в якій не критикувала Укаїну, а навпаки, подякувала останній. Стало відомо, за що.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 серпня, стало відомо, що офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова подякувала Україні. А саме за дозвіл російському повітряному судну зайти у закритий простір України.
«Чудова новина! Спасибі!» - зазначила вона у соцмережі.
Нагадаємо, 7 серпня, російський пасажирський літак Boeing-738 авіакомпанії «Глобус», здійснюючи рейс Барі-Москва, на 26 хвилин зайшов в закритий повітряний простір України. Причина – погані погодні умови, які могли спричинити аварійну ситуацію.
У прес-службі «Украероруху» підтвердили, що дозволили здійснити такий маневр.
10:14: Савченко закликала українців задуматись про продаж землі та навела приклад Латвії
09:05: Одіозна медреформаторка назвала безкоштовну меддопомогу «надбанням» радянської системи
07:11: Путінські найманці «приєднали» до «ЛНР» нові населені пункти
06:38: Фотографія Бейонсе постійно висітиме у музеї Вашингтона
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