Одіозна медреформаторка назвала безкоштовну меддопомогу «надбанням» радянської системи

Аня Мартинюк 10 серпня 2019, 09:05

Уляна Супрун виділилась черговим спірним постом у соцмережі. За її словами, надавати меддопомогу усім та ще й безкоштовно – це те, що прийшло з радянського союзу й не має ніякої цінності.

Новину передає «Преса України».

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зазначила у соцмережі, що обіцянка надавати медичну допомогу абсолютно для всіх цілком безкоштовно — «одне з «найцінніших» надбань, що залишилися нам у спадок від совєцької системи».

За її словами, у рамках вбивчої медреформи українці отримуватимуть конкретний перелік послуг, які вони отримуватимуть безкоштовно.

«Ці послуги будуть повністю безоплатні. За них пацієнти вже сплатили зі своїх податків. Крім цього вже існує незалежна державна інституція — НСЗУ Національна служба здоров'я України, яка слідкує, щоби дійсно “гроші пішли за пацієнтом”, і кожен отримав найбільш якісні медичні послуги», - запевнила вона.

Як повідомлялось раніше, було виявлено, що Уляна Супрун примітивно копіює американські постанови в МОЗ, лише перекладаючи їх з англійської на українську мову. Так, журналісти знайшли ряд ляпів.