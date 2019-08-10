Вибух в Архангельській області забрав життя 5 людей

Путінські найманці «приєднали» до «ЛНР» нові населені пункти 07:11
Фотографія Бейонсе постійно висітиме у музеї Вашингтона 06:38
Правда про Яніну Соколову: Вибила 12 мільйонів гривень на фільм «Я, Ніна» та ще 400 тисяч на проект, де «ідіоти коментують трейлери» (ВІДЕО) 09:32
Пародія на пародиста: «Квартал 95» знайшов Зеленському заміну 08:51
Окупанти Криму розкритикували слова Ердогана про український півострів 08:14
Легалізація азартних ігор принесе у бюджет сотні мільйонів євро – журналіст (ВІДЕО) 06:28
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Вибух в Архангельській області. Кількість жертв зросла.
Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».
Як відомо, 8 серпня на військовому полігоні в Архангельській області, РФ, прогримів вибух. Як зазначається, надзвичайна подія трапилась під час випробування рідинної реактивної рухової установки. В результаті загинуло 5 працівників держкорпорації «Росатом». Раніше повідомлялось про 2 загиблих. Ще 3 отримали травми. Крім того, їм поставили діагноз «радіоаційне опромінення».
«Трагедія сталася в період робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення на рідинно-рухомій установці», - зазначили у прес-службі «Росатома».
У Мережі з’явилось відео, на якому видно, що медики забирають потерпілих у костюмах хімзахисту, а карети швидкої обмотані плівкою. Як зазначили журналісти, це може свідчити про витік радіації.
Також зазначається, що одяг поранених і костюми хімзахисту лікарів уже спалили. На інцидент відреагували прості жителі. Вони рвонули скупляти в аптеках йод та захисні маски.
Тим часом у Міноборони РФ уже традиційно заявляють, що «все в нормі».
07:11: Путінські найманці «приєднали» до «ЛНР» нові населені пункти
06:38: Фотографія Бейонсе постійно висітиме у музеї Вашингтона
09:32: Правда про Яніну Соколову: Вибила 12 мільйонів гривень на фільм «Я, Ніна» та ще 400 тисяч на проект, де «ідіоти коментують трейлери» (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.