Вибух в Архангельській області забрав життя 5 людей

Аня Мартинюк 10 серпня 2019, 08:33

Вибух в Архангельській області. Кількість жертв зросла.

Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».

Як відомо, 8 серпня на військовому полігоні в Архангельській області, РФ, прогримів вибух. Як зазначається, надзвичайна подія трапилась під час випробування рідинної реактивної рухової установки. В результаті загинуло 5 працівників держкорпорації «Росатом». Раніше повідомлялось про 2 загиблих. Ще 3 отримали травми. Крім того, їм поставили діагноз «радіоаційне опромінення».

«Трагедія сталася в період робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення на рідинно-рухомій установці», - зазначили у прес-службі «Росатома».

У Мережі з’явилось відео, на якому видно, що медики забирають потерпілих у костюмах хімзахисту, а карети швидкої обмотані плівкою. Як зазначили журналісти, це може свідчити про витік радіації.

Також зазначається, що одяг поранених і костюми хімзахисту лікарів уже спалили. На інцидент відреагували прості жителі. Вони рвонули скупляти в аптеках йод та захисні маски.

Тим часом у Міноборони РФ уже традиційно заявляють, що «все в нормі».