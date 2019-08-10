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Майлі Сайрус показала запальний тверк (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 10 серпня 2019, 07:44
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Майлі Сайрус показала запальний тверк (ВІДЕО)

Американська співачка Майлі Сайрус вирішила показати шанувальникам, як володіє своїм тілом. Так, вона записала відео, на якому виконує запальний танець.

Новину передає «Преса України».

26-річна поп-зірка Майлі Сайрус оприлюднила чергове цікаве відео. На цей раз вона показала, як танцювала  у бікіні в Італії на озері Комо. Як відомо, знаменитість має 97 мільйонів підписників у соцмережі Інстаграм.

ТаК, вона танцювала тверк у білому купальнику бікіні. Її образ доповнили сонцезахисні окуляри-авіатори, намисто, блискучі сережки та пара браслетів.

«Така гаряча», - прокоментувала інтернет-спільнота.

«Худощава легенда», - відзначили у коментарях.


 

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