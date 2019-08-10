Майлі Сайрус показала запальний тверк (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 10 серпня 2019, 07:44

Американська співачка Майлі Сайрус вирішила показати шанувальникам, як володіє своїм тілом. Так, вона записала відео, на якому виконує запальний танець.

Новину передає «Преса України».

26-річна поп-зірка Майлі Сайрус оприлюднила чергове цікаве відео. На цей раз вона показала, як танцювала у бікіні в Італії на озері Комо. Як відомо, знаменитість має 97 мільйонів підписників у соцмережі Інстаграм.

ТаК, вона танцювала тверк у білому купальнику бікіні. Її образ доповнили сонцезахисні окуляри-авіатори, намисто, блискучі сережки та пара браслетів.

«Така гаряча», - прокоментувала інтернет-спільнота.

«Худощава легенда», - відзначили у коментарях.