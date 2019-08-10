Майлі Сайрус показала запальний тверк (ВІДЕО)

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Американська співачка Майлі Сайрус вирішила показати шанувальникам, як володіє своїм тілом. Так, вона записала відео, на якому виконує запальний танець.
Новину передає «Преса України».
26-річна поп-зірка Майлі Сайрус оприлюднила чергове цікаве відео. На цей раз вона показала, як танцювала у бікіні в Італії на озері Комо. Як відомо, знаменитість має 97 мільйонів підписників у соцмережі Інстаграм.
ТаК, вона танцювала тверк у білому купальнику бікіні. Її образ доповнили сонцезахисні окуляри-авіатори, намисто, блискучі сережки та пара браслетів.
«Така гаряча», - прокоментувала інтернет-спільнота.
«Худощава легенда», - відзначили у коментарях.
07:11: Путінські найманці «приєднали» до «ЛНР» нові населені пункти
06:38: Фотографія Бейонсе постійно висітиме у музеї Вашингтона
09:32: Правда про Яніну Соколову: Вибила 12 мільйонів гривень на фільм «Я, Ніна» та ще 400 тисяч на проект, де «ідіоти коментують трейлери» (ВІДЕО)
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