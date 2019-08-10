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Путінські найманці «приєднали» до «ЛНР» нові населені пункти

Аня Мартинюк 10 серпня 2019, 07:11
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Путінські найманці «приєднали» до «ЛНР» нові населені пункти

Леонід Пасічник, який захищає інтереси Володимира Путіна в «ЛНР», вирішив приєднати до окупованих територій ще шмат укрїанської землі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 серпня, стало відомо, що так званий голова «ЛНР» Леонід Пасічник поставить свій підпис під «указом» про «приєднання» до окупованих територій ще двох населених пунктів, які наразі знаходяться під контролем України.

Відповідний «документ» показав на своїй сторінці у соцмережі громадський активіст Луганщини Олександр Калінін.

«Отримав тільки що від наших людей з того боку незрозумілий «указ Пасічника». Джерелам я довіряю. Фото викладаю. Бісяться від жиру, чи що? «Указ» з'явився на всіх електронних адресах окупованих міських і районних адміністрацій», - зазначив Калінін.

Так, у документі, датованому від 8 серпня, зазначено, що Пасічник відносить міст через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській та смт Станиця Луганська до «ЛНР». Калінін наголосив, що папір ще не підписания, але уже зареєстрований у місцевій канцелярії.

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