Путінські найманці «приєднали» до «ЛНР» нові населені пункти 07:11
Фотографія Бейонсе постійно висітиме у музеї Вашингтона 06:38
Правда про Яніну Соколову: Вибила 12 мільйонів гривень на фільм «Я, Ніна» та ще 400 тисяч на проект, де «ідіоти коментують трейлери» (ВІДЕО) 09:32
Пародія на пародиста: «Квартал 95» знайшов Зеленському заміну 08:51
Окупанти Криму розкритикували слова Ердогана про український півострів 08:14
Легалізація азартних ігор принесе у бюджет сотні мільйонів євро – журналіст (ВІДЕО) 06:28
Мустафа Найєм порівняв Віктора Медведчука з самкою гієни 09:49
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Леонід Пасічник, який захищає інтереси Володимира Путіна в «ЛНР», вирішив приєднати до окупованих територій ще шмат укрїанської землі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 серпня, стало відомо, що так званий голова «ЛНР» Леонід Пасічник поставить свій підпис під «указом» про «приєднання» до окупованих територій ще двох населених пунктів, які наразі знаходяться під контролем України.
Відповідний «документ» показав на своїй сторінці у соцмережі громадський активіст Луганщини Олександр Калінін.
«Отримав тільки що від наших людей з того боку незрозумілий «указ Пасічника». Джерелам я довіряю. Фото викладаю. Бісяться від жиру, чи що? «Указ» з'явився на всіх електронних адресах окупованих міських і районних адміністрацій», - зазначив Калінін.
Так, у документі, датованому від 8 серпня, зазначено, що Пасічник відносить міст через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській та смт Станиця Луганська до «ЛНР». Калінін наголосив, що папір ще не підписания, але уже зареєстрований у місцевій канцелярії.
07:11: Путінські найманці «приєднали» до «ЛНР» нові населені пункти
06:38: Фотографія Бейонсе постійно висітиме у музеї Вашингтона
09:32: Правда про Яніну Соколову: Вибила 12 мільйонів гривень на фільм «Я, Ніна» та ще 400 тисяч на проект, де «ідіоти коментують трейлери» (ВІДЕО)
08:51: Пародія на пародиста: «Квартал 95» знайшов Зеленському заміну
08:14: Окупанти Криму розкритикували слова Ердогана про український півострів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.