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Стало відомо, що фото відомої американської співачки Бейонсе поповнить постійну виставку у музеї у Вашингтоні.
Новину передає «Преса України».
За даними американських ЗМІ, Смітсонівський музей американського мистецтва у Вашингтоні на своїй постійній виставці матиме фото співачки Бейонсе. Як зазначається, музей придбав знімок фотографа Тайлера Мітчелла, який він зробив у 2018 році для модного глянцю Vogue.
Варто зазначити, що фото з’явилось у вересневому номері, де також були представлені фото Барака Обами і Рози Паркс.
Як наголошують ЗМІ, Тайлер Мітчелл став першим афроамериканским художником, чию роботу обрали для сторінок глянцю такого рівня. Співачка Бейонсе в свою чергу додала, що важливо допомагати художникам- початківцям.
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06:38: Фотографія Бейонсе постійно висітиме у музеї Вашингтона
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