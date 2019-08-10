Фотографія Бейонсе постійно висітиме у музеї Вашингтона

Аня Мартинюк 10 серпня 2019, 06:38

Стало відомо, що фото відомої американської співачки Бейонсе поповнить постійну виставку у музеї у Вашингтоні.

Новину передає «Преса України».

За даними американських ЗМІ, Смітсонівський музей американського мистецтва у Вашингтоні на своїй постійній виставці матиме фото співачки Бейонсе. Як зазначається, музей придбав знімок фотографа Тайлера Мітчелла, який він зробив у 2018 році для модного глянцю Vogue.

Варто зазначити, що фото з’явилось у вересневому номері, де також були представлені фото Барака Обами і Рози Паркс.

Як наголошують ЗМІ, Тайлер Мітчелл став першим афроамериканским художником, чию роботу обрали для сторінок глянцю такого рівня. Співачка Бейонсе в свою чергу додала, що важливо допомагати художникам- початківцям.