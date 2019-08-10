У Мережі затролили блогерку Яніну Соколову

Аня Мартинюк 10 серпня 2019, 06:06

Інтернет-спільнота гостро відреагувала на виділення Яніні Соколовій мільйонів гривень платників податків України на фільм та канал блогерки.

Новину передає «Преса України».

Користувачі Інтернету гостро висловились в бік блогерки Яніни Соколової. Як відомо, нещодавно екскандидат в ВРУ Анатолій Шарій опублікував відео, на якому видно, як Держкіно дає добро на виділення для Соколової 400 тисяч гривень на розвиток примітивного YouTube каналу, де вона разом з Романом Скрипыним коментуватимуть трейлери до фільмів.

Як відомо, у Держкіно віддавали гроші українських платників податків зі словами «на екран через диван». На офіційній сторінці Соколової у соцмережі в результаті з’явилось чимало коментарів з цього приводу.

«Яніна підкажи, у мене ФОП і треба 400 000 грн на розвиток, в банку дадуть тільки під заставу (якої немає) і божевільні %, ось як взяти їх з бюджету країни безповоротно? Познайом з потрібними людьми, а історію на що потрібні гроші я придумаю», - затролили Соколову.

«Я теж приєднуюся, хочу злітати на Балі там ролик зняти для Ютюбу прославщяющій Україну. Як можна отримати на це гроші з бюджету?» - також поцікавились у коментарях.

«Слати не буду, але критикувати буду! Яніно я розумію гроші з бюджету на українське кіно, але на бложик ютуба це дикий треш! Щей залучати п’яничку Скріпіна, це Жесть ..» - нагадали Соколовій.

«Віддай 11 мільйонів онкохворих дітям, а не фільми знімай», - також зазначила користувачка, згадуючи про те, що на фільм Соколової «Я, Ніна» з держбюджету винесли понад 11 мільйонів гривень.

«Це відео Шарія показало багато. Замість того, щоб виділяти гроші на виробництво якісних і оригінальних фільмів, Держ. Кіно дає бабки на зйомки націоналістичної херні, яку ніхто не дивиться, і на блог Яніни. А я-то думаю, чому у нас не знімають хороших фільмів - на них гроші не виділяють ... Вам не соромно, Яніна, клянчити бабки на блог у держави?)» - додав користувач соцмережі.

Сама Яніна Соколова попросила користувачів соцмережі не поширювати викривальне відео Анатолія Шарія, представлене нижче.