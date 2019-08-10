У Мережі затролили блогерку Яніну Соколову

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Інтернет-спільнота гостро відреагувала на виділення Яніні Соколовій мільйонів гривень платників податків України на фільм та канал блогерки.
Новину передає «Преса України».
Користувачі Інтернету гостро висловились в бік блогерки Яніни Соколової. Як відомо, нещодавно екскандидат в ВРУ Анатолій Шарій опублікував відео, на якому видно, як Держкіно дає добро на виділення для Соколової 400 тисяч гривень на розвиток примітивного YouTube каналу, де вона разом з Романом Скрипыним коментуватимуть трейлери до фільмів.
Як відомо, у Держкіно віддавали гроші українських платників податків зі словами «на екран через диван». На офіційній сторінці Соколової у соцмережі в результаті з’явилось чимало коментарів з цього приводу.
«Яніна підкажи, у мене ФОП і треба 400 000 грн на розвиток, в банку дадуть тільки під заставу (якої немає) і божевільні %, ось як взяти їх з бюджету країни безповоротно? Познайом з потрібними людьми, а історію на що потрібні гроші я придумаю», - затролили Соколову.
«Я теж приєднуюся, хочу злітати на Балі там ролик зняти для Ютюбу прославщяющій Україну. Як можна отримати на це гроші з бюджету?» - також поцікавились у коментарях.
«Слати не буду, але критикувати буду! Яніно я розумію гроші з бюджету на українське кіно, але на бложик ютуба це дикий треш! Щей залучати п’яничку Скріпіна, це Жесть ..» - нагадали Соколовій.
«Віддай 11 мільйонів онкохворих дітям, а не фільми знімай», - також зазначила користувачка, згадуючи про те, що на фільм Соколової «Я, Ніна» з держбюджету винесли понад 11 мільйонів гривень.
«Це відео Шарія показало багато. Замість того, щоб виділяти гроші на виробництво якісних і оригінальних фільмів, Держ. Кіно дає бабки на зйомки націоналістичної херні, яку ніхто не дивиться, і на блог Яніни. А я-то думаю, чому у нас не знімають хороших фільмів - на них гроші не виділяють ... Вам не соромно, Яніна, клянчити бабки на блог у держави?)» - додав користувач соцмережі.
Сама Яніна Соколова попросила користувачів соцмережі не поширювати викривальне відео Анатолія Шарія, представлене нижче.
07:11: Путінські найманці «приєднали» до «ЛНР» нові населені пункти
06:38: Фотографія Бейонсе постійно висітиме у музеї Вашингтона
09:32: Правда про Яніну Соколову: Вибила 12 мільйонів гривень на фільм «Я, Ніна» та ще 400 тисяч на проект, де «ідіоти коментують трейлери» (ВІДЕО)
08:51: Пародія на пародиста: «Квартал 95» знайшов Зеленському заміну
08:14: Окупанти Криму розкритикували слова Ердогана про український півострів
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