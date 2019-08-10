В Україні запрацював сервіс «E-пенсія»

Аня Мартинюк 10 серпня 2019, 05:32

Українці, які очікують отримувати пенсію, зможуть подати заявку у «два кліки». Так, всі необхідні процедури можна пройти вдома за екраном комп’ютера.

Новину передає «Преса України».

Голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус представив сервіс «E-пенсія». Так, тепер українці зможуть подавати заяви на призначення пенсії через web-портал.

«Ми сьогодні презентуємо перший етап проекту «е-пенсія», який дозволяє за одне відвідування отримати пенсійне забезпечення. Людина може самостійно подати через наш портал всі документи, які необхідні для отримання пенсійного забезпечення. І відповідно звернутися до відділення, коли йому прийде відповідна смс, і отримати посвідчення», - розповів він.

До слова, раніше Олександр Малецький, директор Департаменту інформаційних систем і електронних реєстрів, розповідав, що користувачам треба пройти реєстрацію та слідувати інструкції. Так, кроки будуть доволі прості: заповнити анкету, завантажити документи, підписати заяву е-підписом. Останній крок – відправка в ПФУ.

Варто зазначити, що Е-пенсія є безкоштовним сервісом. У майбутньому може з’явитися мобільна версія сервісу.