Російський літак зайшов у повітряний простір України

Аня Мартинюк 09 серпня 2019, 10:08

Російське повітряне судно, яке прямувало з Італії в Росію, отримало дозвіл на маневр у закритому повітряному просторі України. Стало відомо, з чим це пов’язано.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що 7 серпня російський літак Boeing-738 авіакомпанії «Глобус», який здійснював рейс Барі-Москва, на 26 хвилин зайшов в закритий повітряний простір України. Про це заявили у прес-службі «Украероруху».

Як зазначається, українські диспетчери дозволили пілотам зробити такий маневр з метою обходу грозового фронту. Так, існував великий ризик виникнення аварійної ситуації.

«У зв'язку з обходом активної грозової діяльності (він – ред.) отримав дозвіл на використання повітряного простору України від «Украероцентру» в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру», - розповіли у компанії «Глобус».