Російський літак зайшов у повітряний простір України

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Російське повітряне судно, яке прямувало з Італії в Росію, отримало дозвіл на маневр у закритому повітряному просторі України. Стало відомо, з чим це пов’язано.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що 7 серпня російський літак Boeing-738 авіакомпанії «Глобус», який здійснював рейс Барі-Москва, на 26 хвилин зайшов в закритий повітряний простір України. Про це заявили у прес-службі «Украероруху».
Як зазначається, українські диспетчери дозволили пілотам зробити такий маневр з метою обходу грозового фронту. Так, існував великий ризик виникнення аварійної ситуації.
«У зв'язку з обходом активної грозової діяльності (він – ред.) отримав дозвіл на використання повітряного простору України від «Украероцентру» в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру», - розповіли у компанії «Глобус».
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