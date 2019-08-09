Правда про Яніну Соколову: Вибила 12 мільйонів гривень на фільм «Я, Ніна» та ще 400 тисяч на проект, де «ідіоти коментують трейлери» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 09 серпня 2019, 09:32

Яніна Соколова, яка вибила з бюджету 12 мільйнів гривень на популяризацію себе завдяки зйомкам фільму «Я, Ніна», вирішила піти далі. Так, вона просить дати їй з бюджету ще грошей на проект, де вона коментуватиме трейлери до фільму.

Новину передає «Преса України».

Блогер Анатолій Шарій, який балотувався в Раду, прокоментував виділення з держбюджету України понад 11 мільйонів гривень на зйомки фільму «Я, Ніна», ініціатором якого стала журналістка Яніна Сколова.

Як відомо, Сколова заявила, що поборола рак. При цьому Шарій наголошує, що люди, які хворіли онкологією, не змогли б знімати ролики між курсами терапії хімією. Крім того, Шарій зауважив, що Держкіно не заробляє гроші, а просто «спускає їх».

Так, Шарій звернув увагу на те, що Яніна вирішила піти далі й просить грошей платників податків України на новий проект. Шарій також згадує, що Яніна Соколова намагалась просунути свій продукт на «1+1», однак їй відмовили, адже продукт був «ніякий». Так, вона хоче вести програму, у якій коментуватиме трейлери до фільмів.

Блогер наводить слова Соколової про те, що вона та Роман Скрипін «приведуть» свою аудиторію. При цьому Соколова вважає, що аудиторія думатиме, що проект про політику, а насправді – ні.

«Прийдуть такі тупі люди, які думатимуть, що проект про політику, а їм тулитимуть про кіно», - додав Шарій.

Як відомо, Соколовій виділили ще 400 тисяч гривень на YouYube-проект, де, як наголосив Шарій, «два клоуни обговорюватимуть трейлери до фільмів».

«А до цього вони також єдиноголосно виділили 12 мільйонів гривень на фільм «Я, Ніна». Панове, ви розумієте, що країна ніколи не зможе нормально жити. Ваші мільйони йдуть на це лайно», - підсумував він.