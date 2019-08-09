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Студія «Квартал 95» скоро буде готова представити актора, який гратиме президента Володимира Зеленського. Ним виявиться колишній учасник дуету «Брати Шумахери».
Новину передає «Преса України».
Студія «Квартал 95», одим із засновників якої є чинний президент Володимир Зеленський, розглянула кандидатів, які можуть пародіювати українського лідера. За попередніми даними, роль президента Володимира Зеленського з великою ймовірністю дістанеться ексучаснику дуету «Брати Шумахери» Юрію Великому.
До слова, роль першої леді країни дістанеться Олені Кравець, а лідера пропорошенківської партії «Голос» Святослава Вакарчука гратиме Олександр Пікалов. Останній, як відомо, раніше грав президента-втікача Віктора Януковича.
Як повідомлялось раніше, столичний мер Віталій Кличко висловився з приводу жартів «Кварталу 95» про нього. Як відомо, Кличка пародіював Євген Кошовий.
«Якщо згадати всі ці жарти 95-го кварталу, де Кличко виставлявся в не дуже упередженому світлі - як людина недалека ... Виходив їх актор, який без зачіски (Євген Кошовий, - ред.), носив по сцені пояс ... Чемпіонський? А він - чемпіон? Чемпіон чого?» - зазначав Кличко.
09:32: Правда про Яніну Соколову: Вибила 12 мільйонів гривень на фільм «Я, Ніна» та ще 400 тисяч на проект, де «ідіоти коментують трейлери» (ВІДЕО)
08:51: Пародія на пародиста: «Квартал 95» знайшов Зеленському заміну
08:14: Окупанти Криму розкритикували слова Ердогана про український півострів
06:28: Легалізація азартних ігор принесе у бюджет сотні мільйонів євро – журналіст (ВІДЕО)
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