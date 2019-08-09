Окупанти Криму розкритикували слова Ердогана про український півострів

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Прихильник кремлівського лідера Георгій Мурадов зробив чергову заяву у стилі роспропаганди. За його словами, висловлювання Раджепа Ердогана про Крим шкодить російсько-турецьким відносинам. І навіть більше, він назвав кримських татар Туреччини своїми «підопічними».
Новину передає «Преса України».
За даними російських ЗМІ, в анексованому Криму розкритикували слова президента Туреччини Раджепа Ердогана про те, що Крим не належав і не належатиме Росії. Так званий віце-прем'єр Криму та постійний представник Республіки Крим при президенті Росії Георгій Мурадов заявив, що така позиція Анкари йде на шкоду російсько-турецьких відносин.
«Було б дуже прикро, якби турецькі керівники не розуміли, що вони завдають шкоди відносинам з Росією, не визнаючи її територіальну цілісність, яка на сьогоднішній день сформувалася в результаті непередачі Криму (не про території йдеться), а в результаті абсолютно легітимного і конституційного волевиявлення народу Криму ... Ставити під сумнів це волевиявлення ні пан Ердоган, ні хто-небудь ще в світі не може», - заявив прихильник Путіна.
Крім того, пропагандист Мурадов додав, що кримськотатарський народ є народом РФ.
«Тому турецька сторона повинна мати в увазі, що саме кримські татари Туреччини є нашими в цьому сенсі підопічними, а не наш, російський, кримськотатарський народ є підопічним Туреччини», - додав він.
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