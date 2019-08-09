ДТП у Чехії: Серед загиблих українці

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У Чехії зіткнулись два мікроавтобуси. В реузльтаті загинули двоє рідних братів з України.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 8 серпня, у Чехії, а саме між населеними пунктами Хрудім і Пардубіце сталась ДТП. Так, відбулось зіткнення між мікроавтобусами Renault Master і Ford Transit.
На жаль, не обійшлось без жертв. Загинули двоє українців, рідні брати з села Суходіл Рожнятівського району Івано-Франківської області. Їх тіла привезуть в Україну сьогодні, 9 серпня.
За попередніми даними, ще 3 пасажирів отримали травми. Ними займаються лікарі.
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