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ДТП у Чехії: Серед загиблих українці

Аня Мартинюк 09 серпня 2019, 07:38
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ДТП у Чехії: Серед загиблих українці

У Чехії зіткнулись два мікроавтобуси. В реузльтаті загинули двоє рідних братів з України.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 8 серпня, у Чехії, а саме між населеними пунктами Хрудім і Пардубіце сталась ДТП. Так, відбулось зіткнення між мікроавтобусами Renault Master і Ford Transit. 

На жаль, не обійшлось без жертв. Загинули двоє українців, рідні брати з села Суходіл Рожнятівського району Івано-Франківської області. Їх тіла привезуть в Україну сьогодні, 9 серпня.

За попередніми даними, ще 3 пасажирів отримали травми. Ними займаються лікарі.

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