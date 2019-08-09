Вчені представили унікальну горілку з Чорнобиля

Аня Мартинюк 09 серпня 2019, 07:09

Чорнобильська пшениця, вода, самогонний апарат – українські вчені разом з британськими почали робити незвичний самогон.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що британські та українські вчені зробили горілку з чорнобильської води і пшениці. Як зазначається у прес-службі Державного агентства України з управління Зоною відчуження, міцний напій є безпечним.

«Дистильований алкоголь розводили мінеральною водою з глибокого водоносного шару в місті Чорнобиль, який має схожий хімічний склад з грунтовими водами регіону Шампань у Франції. Радіоактивного забруднення у воді не виявлено», - наголосили у відомстві.

Виготовляли 40-градусний напій за методикою «homemade». На локанічній пляшці можна побачити назву напою «Аtomik» та зображення дикого кабана.

За словами професора Джима Сміта з Університету Портсмута, «Аtomik», ймовірно, найважливіша пляшка алкоголю в світі з нетиповим смаком. Однак для повноцінного серійного випуску алкоголю треба владнати юридичні питання.

До слова, проект фінансується Радою з досліджень природного середовища Британії (NERC). Мета проекту – дізнатися, коли можна почати використовувати втрачені землі Чорнобиля.