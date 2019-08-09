Легалізація азартних ігор принесе у бюджет сотні мільйонів євро – журналіст (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 09 серпня 2019, 06:28

Євген Куксін пояснив, що дасть Україні легалізація грального бізнесу. Він також нагадав, хто з українських політиків наразі умудряється заробляти мільйони на «миттєвих лотереях».

Новину передає «Преса України».

Український журналіст Євген Куксін прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про намір легалізувати гральний бізнес в Україні. За його словами, це хороша ідея, адже бюджет недоотримує щонайменше 300 мільйонів євро.

«Саме у стільки оцінюють діяльність підпільних казино», - наголосив журналіст.

При цьому Куксін підкреслив, що підпільні казино розкидані по всій Україні, такі як Космолот та інші, які працюють під виглядом точок продажу миттєвих лотерей.

«Юля Тимошенко заборонила це в 2009 році. Але варто було їй це заборонити, як воно пішло усе вверх», - додав Куксін.

Останній також нагадав, хто керує цими «миттєвими лотереями». А саме депутати Олександр Третьяков, Гліб Загорій, Борис Ложкін, Сергій Пашинський, Вадим Новинський.