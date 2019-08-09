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Євген Куксін пояснив, що дасть Україні легалізація грального бізнесу. Він також нагадав, хто з українських політиків наразі умудряється заробляти мільйони на «миттєвих лотереях».
Новину передає «Преса України».
Український журналіст Євген Куксін прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про намір легалізувати гральний бізнес в Україні. За його словами, це хороша ідея, адже бюджет недоотримує щонайменше 300 мільйонів євро.
«Саме у стільки оцінюють діяльність підпільних казино», - наголосив журналіст.
При цьому Куксін підкреслив, що підпільні казино розкидані по всій Україні, такі як Космолот та інші, які працюють під виглядом точок продажу миттєвих лотерей.
«Юля Тимошенко заборонила це в 2009 році. Але варто було їй це заборонити, як воно пішло усе вверх», - додав Куксін.
Останній також нагадав, хто керує цими «миттєвими лотереями». А саме депутати Олександр Третьяков, Гліб Загорій, Борис Ложкін, Сергій Пашинський, Вадим Новинський.
06:28: Легалізація азартних ігор принесе у бюджет сотні мільйонів євро – журналіст (ВІДЕО)
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