Поблизу Одеси дитину занесло у море

Аня Мартинюк 08 серпня 2019, 14:08

На Одещині одразу троє людей потрапили у халепу. Двоє чоловіків та дитина потрапили у море. Врятувати вдалось лише одного чоловіка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 серпня, стало відомо про інцидент в Лиманському районі. Так, в селі Григорівка, в акваторії Чорного моря, дитину накрило хвилею та понесло у відкрите море. За данимиодеських рятувальників, інцидент трапився вчора, 7 серпня.

«О 20:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у Лиманському районі, с. Григорівка, у акваторії Чорного моря хлопчик 2006 р.н. разом з вітчимом 1966 р.н. пішли купатися поблизу несанкціонованого пляжу - їх накрило хвилею та понесло в море», - йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловіка вдалось врятувати. Тим часом водолази шукають дитину.

«Для пошуків зниклого також задіяно катер ПРК-01 «Морської пошуково-рятувальної служби», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що раніше рятувальники отримали повідомлення про зникнення під час купання у річці Турунчук Біляївського району чоловіка 1971 року народження. Його досі не знайшли.