Розенко зробив обнадійливу заяву щодо пенсій

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Павло Розенко заявив, що Україна спізнилася з введенням накопичувальної пенсії в Україні. Тим не менше він дав прогноз щодо її життєздатності.
Новину передає «Преса України».
Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що Україна спізнилася з введенням накопичувальної системи. Він також нагадав, що відповідний законопроект був внесений у ВРУ три роки тому. За словами Розенка, система ще може запрацювати, однак через три роки після прийняття новою радою відповідного законопроекту.
При цьому віце-прем'єр-міністр наголосив, що відомства та міністерства готові взятись до запуску пенсійної реформи.
«Функціонально і інституційно ми сьогодні підготували і Пенсійний фонд, і всі відповідні структури, щоб запрацювала накопичувальна система. Тобто інституційно ми готові», - додав він.
Розенко також зауважив, що на прийняття нормативних актів треба витратити 3-4 місяці.
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