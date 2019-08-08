Розенко зробив обнадійливу заяву щодо пенсій

Аня Мартинюк 08 серпня 2019, 13:39

Павло Розенко заявив, що Україна спізнилася з введенням накопичувальної пенсії в Україні. Тим не менше він дав прогноз щодо її життєздатності.

Новину передає «Преса України».

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що Україна спізнилася з введенням накопичувальної системи. Він також нагадав, що відповідний законопроект був внесений у ВРУ три роки тому. За словами Розенка, система ще може запрацювати, однак через три роки після прийняття новою радою відповідного законопроекту.

При цьому віце-прем'єр-міністр наголосив, що відомства та міністерства готові взятись до запуску пенсійної реформи.

«Функціонально і інституційно ми сьогодні підготували і Пенсійний фонд, і всі відповідні структури, щоб запрацювала накопичувальна система. Тобто інституційно ми готові», - додав він.

Розенко також зауважив, що на прийняття нормативних актів треба витратити 3-4 місяці.