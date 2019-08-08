Зеленський підтвердив намір провести земельну реформу

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Володимир Зеленський заявив, що земельній реформі в Україні бути. Він назвав терміни, коли її реалізують.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський підтвердив чутки про те, що в Україні планується земельна реформа. За його словами, до 2020 року вона дозволить відкрити ринок землі. Відповідна заява прозвучала на бізнес-форумі у Туреччині.
«У цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже в наступному році дозволить створити ринок на 40 млн гектарів землі, яка є однією з кращих в світі за якістю», - заявив президент.
Раніше журналіст та представник президентської партії «Слуга народу» Олександр Дубінський заявляв, що земля сільськогосподарського призначення – це єдиний товар, який залишився у України.
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