Президент України пообіцяв кардинальні зміни в країні

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Володимир Зеленський заявив, що за його правління в Україні відбудуться кардинальні зміни. Відповідну заяву він зробив у Туреччині.
Новину передає «Преса України».
Український президент Володимир Зеленський виступив на бізнес-форумі у Туреччині. Він зробив декілька важливих заяв. Зокрема, пообіцяв, що за 5 років його головування в країні ситуація зміниться на краще.
«Останні 28 років були для України не дуже успішнимі. Український народ дав цьом оцінку. Зараз у мене і моєї команди є повний мандат на зміни. Ми уже маємо більшість у парламенті. Скоро сформуємо професійний уряд та оберемо порядного генерального прокурора. Своїм шансом змінити країну ми обов'язково скористаємося. За найближчі 5 років Україна зміниться кардинально», - йшлось у його промові.
За словами Зеленського, варто очікувати зростання економіки, змін в інфраструктурі, приватному секторі, земельній галузі, технологіях.
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