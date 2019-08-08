Президент України пообіцяв кардинальні зміни в країні

Аня Мартинюк 08 серпня 2019, 12:36

Володимир Зеленський заявив, що за його правління в Україні відбудуться кардинальні зміни. Відповідну заяву він зробив у Туреччині.

Новину передає «Преса України».

Український президент Володимир Зеленський виступив на бізнес-форумі у Туреччині. Він зробив декілька важливих заяв. Зокрема, пообіцяв, що за 5 років його головування в країні ситуація зміниться на краще.

«Останні 28 років були для України не дуже успішнимі. Український народ дав цьом оцінку. Зараз у мене і моєї команди є повний мандат на зміни. Ми уже маємо більшість у парламенті. Скоро сформуємо професійний уряд та оберемо порядного генерального прокурора. Своїм шансом змінити країну ми обов'язково скористаємося. За найближчі 5 років Україна зміниться кардинально», - йшлось у його промові.

За словами Зеленського, варто очікувати зростання економіки, змін в інфраструктурі, приватному секторі, земельній галузі, технологіях.