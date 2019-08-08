Зеленський дав добро на розвиток казино в Україні

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Володимир Зеленський прийшов до висновку, що наявність казино в Україні – це добре. Стало відомо, як саме ігровий бізнес може бути корисним країні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 серпня, стало відомо, що в Україні може розвинутись ігрова індустрія. Мова йде про казино. Так, такий вид розваг збираються легалізувати у 5-зіркових готелях.
Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на бізнес-форумі в Туреччині.
«Це стимулюватиме розвиток туристичного кластера у регіоні біля Чорного моря», - пояснив він.
При цьому український лідер наголосив, що бажає бачити Туреччину у цьому питанні партнером, а не конкурентом.
«Давайте разом розвивати туристичний бренд Чорного моря у світі», - заявив Зеленський.
Як повідомлялось раніше, кримські окупанти вирішили зробити з пів острова своєрідний «Лас-Вегас».
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