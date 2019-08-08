Зеленський дав добро на розвиток казино в Україні

Аня Мартинюк 08 серпня 2019, 12:10

Володимир Зеленський прийшов до висновку, що наявність казино в Україні – це добре. Стало відомо, як саме ігровий бізнес може бути корисним країні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 серпня, стало відомо, що в Україні може розвинутись ігрова індустрія. Мова йде про казино. Так, такий вид розваг збираються легалізувати у 5-зіркових готелях.

Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на бізнес-форумі в Туреччині.

«Це стимулюватиме розвиток туристичного кластера у регіоні біля Чорного моря», - пояснив він.

При цьому український лідер наголосив, що бажає бачити Туреччину у цьому питанні партнером, а не конкурентом.

«Давайте разом розвивати туристичний бренд Чорного моря у світі», - заявив Зеленський.

Як повідомлялось раніше, кримські окупанти вирішили зробити з пів острова своєрідний «Лас-Вегас».