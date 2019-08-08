Нафтогаз знизить ціну на газ для українців

Аня Мартинюк 08 серпня 2019, 11:25

«Нафтогаз» порадував українців очікуваним зниженням ціни на газ. Стало відомо, скільки тепер економитимуть споживачі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 серпня, компанія «Нафтогаз» знизила ціну газу для населення ще на 265 гривень за тисячу кубічних метрів. Як відомо, раніше відповідне доручення дав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

У прес-службі Кабінету міністрів нагадали, що згідно з постановою уряду №293, українцям повинні продавати газ за ціною, яка є найнижчою на одній з чотирьох майданчиків. Мова йде про Мінекономрозвитку, Українська енергетична біржа, Нафтогаз та ПСО.

«Найнижчою виявилася ціна НАК Нафтогаз. Тому ціна газу в серпні для населення, без ПДВ без тарифів на транспортування і поставку, складе 4640 гривень за тис. кубометрів, що менше на 265 гривень від липневої ціни - 4905 гривень», - йдеться у повідомленні.