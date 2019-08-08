Нафтогаз знизить ціну на газ для українців

Мустафа Найєм порівняв Віктора Медведчука з самкою гієни 09:49
Команда Гонтаревої у НБУ почала готуватися до «дембеля» (ВІДЕО) 09:16
Туристам заборонять сидіти на Іспанських сходах в Італії 08:41
Зеленський розповів про амбітні плани співпраці з Туреччиною 07:38
Представник партії Медведчука програв вибори та відібрав у людей подарунки 14:01
Держлікслужба заборонила популярні ліки для діабетиків 13:43
У команді президента України ініціювали зниження цін на електроенергію 13:28
Порошенко не отримав жодної підозри за кримінальними справами – Луценко 12:59
Названо імена потенційних спікера, генпрокурора та прем’єра України 12:30
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
«Нафтогаз» порадував українців очікуваним зниженням ціни на газ. Стало відомо, скільки тепер економитимуть споживачі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 серпня, компанія «Нафтогаз» знизила ціну газу для населення ще на 265 гривень за тисячу кубічних метрів. Як відомо, раніше відповідне доручення дав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
У прес-службі Кабінету міністрів нагадали, що згідно з постановою уряду №293, українцям повинні продавати газ за ціною, яка є найнижчою на одній з чотирьох майданчиків. Мова йде про Мінекономрозвитку, Українська енергетична біржа, Нафтогаз та ПСО.
«Найнижчою виявилася ціна НАК Нафтогаз. Тому ціна газу в серпні для населення, без ПДВ без тарифів на транспортування і поставку, складе 4640 гривень за тис. кубометрів, що менше на 265 гривень від липневої ціни - 4905 гривень», - йдеться у повідомленні.
12:36: Президент України пообіцяв кардинальні зміни в країні
09:49: Мустафа Найєм порівняв Віктора Медведчука з самкою гієни
09:16: Команда Гонтаревої у НБУ почала готуватися до «дембеля» (ВІДЕО)
08:41: Туристам заборонять сидіти на Іспанських сходах в Італії
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.