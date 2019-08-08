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У Мережі з’явилась свіжа карикатура на Путіна

Аня Мартинюк 08 серпня 2019, 10:52
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У Мережі з’явилась свіжа карикатура на Путіна

Відомий карикатурист знову показав Володимира Путіна у правильному світлі. Темою його карикатури стала пожежа у Сибіру.

Новину передає «Преса України».

Відомий російський карикатурист Сергій Йолкін представив нове творіння, присвячене президенту РФ Володимиру Путіну. Так, він зобразив останнього біля палаючого каміну, в якому можна прогледіти Сибір.

Як відомо, площа лісових пожеж в Сибіру росте. За словами екологів, пожежні намагаються загасити лише 6% діючих пожеж.

Так, карикатурист намалював Путіна, який міцно тримається за вогнегасник та бездіє. До слова, раніше у Рунеті висміяли занурення Путіна у води Фінської затоки, нагадавши, що у Москві поліція і Росгвардія б'є мирних людей, у Сибіру горить лісу, Алтай і Геленджик тонуть, опозиціонера Олексія Навального отруїли, а ЛГБТ-активістам погрожують смертю.

«Цар: дивиться рибок в батискафі, пропонує загасити пожежі в Греції», - відзначили у Мережі.

 

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