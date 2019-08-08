На Волині п'яний батько зґвалтував дочку

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На Волині стався злочин проти неповнолітньої. Чоловік згвалтував дочку. Тепер його чекає в’язниця.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 серпня, стало відомо, що в одному із сіл Маневицького району на Волині чоловік згвалтував свою дочку. Дівчинці всього 14 років. За даними прес-служби обласної прокуратури, зловмисник завів дівчинку у нежитлове приміщення, де й вчинив розпусні дії.
За попередніми даними, чоловік був п’яний.
Наразі йому повідомлено про підозру у згвалтуванні неповнолітньої. Йому обирають запобіжний захід. До слова, за такий злочин чоловік може поплатитися свободою на термін до 12 років.
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