На Волині п'яний батько зґвалтував дочку

Аня Мартинюк 08 серпня 2019, 10:16

На Волині стався злочин проти неповнолітньої. Чоловік згвалтував дочку. Тепер його чекає в’язниця.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 серпня, стало відомо, що в одному із сіл Маневицького району на Волині чоловік згвалтував свою дочку. Дівчинці всього 14 років. За даними прес-служби обласної прокуратури, зловмисник завів дівчинку у нежитлове приміщення, де й вчинив розпусні дії.

За попередніми даними, чоловік був п’яний.

Наразі йому повідомлено про підозру у згвалтуванні неповнолітньої. Йому обирають запобіжний захід. До слова, за такий злочин чоловік може поплатитися свободою на термін до 12 років.