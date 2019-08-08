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Український політик Мустафа Найєм нагадав про те, що Віктор Медвечук і його партія захищають інетреси Володимира Путіна в Україні. Він також порівняв одіозного кума президента РФ з антигероєм з «Король лев».
Новину передає «Преса України».
Політик Мустафа Найєм порівняв кума Володимира Путіна, Віктора Медведчука, з негативним героєм анімаційного фільму «Король лев» самкою гієни. Про це Найєм написав на своїй сторінці у соцмережі.
Таке порівняння спало на думку Найєма на тлі діалогу між президентами РФ та України. Як відомо, Володимир Зеленський зателефонував Володимиру Путіну після загострення ситуації на Донбасі. В результаті Кремль забажав особливого статусу для ОРДЛО.
«Цинічність діалогу в тому, що тема змін до Конституції піднята в контексті загибелі чотирьох українських військовослужбовців. Людською мовою це називається шантаж і тиск з метою змінити державний устрій під дулом автоматів», - додав нардеп.
Він також нагадав, що інтереси Кремля в Україні захищає «Опозиційна платформа - за Життя».
«Думаю, в глибині душі Віктор Медведчук представляє себе, якщо не Муфаса, то Шрамом. Насправді, на тлі всіх цих смертей, трагедій і зрад колишні регіонали більше нагадують зграю гієн під проводом Шензі», - додав Найєм, натякаючи на лідера проросійської партії Віктора Медведчука.
09:49: Мустафа Найєм порівняв Віктора Медведчука з самкою гієни
09:16: Команда Гонтаревої у НБУ почала готуватися до «дембеля» (ВІДЕО)
08:41: Туристам заборонять сидіти на Іспанських сходах в Італії
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