Мустафа Найєм порівняв Віктора Медведчука з самкою гієни

Аня Мартинюк 08 серпня 2019, 09:49

Український політик Мустафа Найєм нагадав про те, що Віктор Медвечук і його партія захищають інетреси Володимира Путіна в Україні. Він також порівняв одіозного кума президента РФ з антигероєм з «Король лев».

Новину передає «Преса України».

Політик Мустафа Найєм порівняв кума Володимира Путіна, Віктора Медведчука, з негативним героєм анімаційного фільму «Король лев» самкою гієни. Про це Найєм написав на своїй сторінці у соцмережі.

Таке порівняння спало на думку Найєма на тлі діалогу між президентами РФ та України. Як відомо, Володимир Зеленський зателефонував Володимиру Путіну після загострення ситуації на Донбасі. В результаті Кремль забажав особливого статусу для ОРДЛО.

«Цинічність діалогу в тому, що тема змін до Конституції піднята в контексті загибелі чотирьох українських військовослужбовців. Людською мовою це називається шантаж і тиск з метою змінити державний устрій під дулом автоматів», - додав нардеп.

Він також нагадав, що інтереси Кремля в Україні захищає «Опозиційна платформа - за Життя».

«Думаю, в глибині душі Віктор Медведчук представляє себе, якщо не Муфаса, то Шрамом. Насправді, на тлі всіх цих смертей, трагедій і зрад колишні регіонали більше нагадують зграю гієн під проводом Шензі», - додав Найєм, натякаючи на лідера проросійської партії Віктора Медведчука.