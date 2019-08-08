Команда Гонтаревої у НБУ почала готуватися до «дембеля» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 08 серпня 2019, 09:16

Євген Куксін заявив, що у НБУ почали активніше освоювати гроші українських платників податків. За словами журналіста, подільники банкіра Порошенка, Гонтаревої, почали освоювати мільйони гривень.

Новину передає «Преса України».

Журналіст Євген Куксін звернув увагу на те, що у вересні команда президента Володимира Зеленського візьметься замінювати усіх «цінних» кадрів часів одіозного президента Петра Порошенка.

За словами журналіста, останні два місяці подільники Валерії Гонтаревої в Національному банку, а саме Яків Смолій і Катерина Рожкова, почали дуже активно освоювати бюджетні гроші.

«От лише за червень-липень в тендерах НБУ купа всього: дивани, стільці та ремонт головної будівлі. Ну не зовсім ремонт. Там спускають 1,7 мільйони на підготовку до цього самого ремонту», - зазначив він.

Для прикладу, 60 тисяч гривень буде спущено на павільйон для куріння. Ще 114 тисяч гривень піде на «проведення соціологічного дослідження – глибинне інтерв’ю по виявленню критеріїв, мотивів, вибору роботодавців та факторів утримання на роботі».