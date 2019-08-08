Мустафа Найєм порівняв Віктора Медведчука з самкою гієни 09:49
Команда Гонтаревої у НБУ почала готуватися до «дембеля» (ВІДЕО) 09:16
Туристам заборонять сидіти на Іспанських сходах в Італії 08:41
Зеленський розповів про амбітні плани співпраці з Туреччиною 07:38
Представник партії Медведчука програв вибори та відібрав у людей подарунки 14:01
Держлікслужба заборонила популярні ліки для діабетиків 13:43
У команді президента України ініціювали зниження цін на електроенергію 13:28
Порошенко не отримав жодної підозри за кримінальними справами – Луценко 12:59
Названо імена потенційних спікера, генпрокурора та прем’єра України 12:30
У Києві через швидкий кредит жінка наковталась таблеток 10:12
Кримінальні справи чекають: Порошенко повернувся в Україну 09:24
На тлі загибелі українських військових Франція погодилась провести «нормандську» зустріч 08:48
Проросійських «слуг народу» будемо перевиховувати – Арахамія 08:16
Світоліна потрапила у топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу 07:34
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Євген Куксін заявив, що у НБУ почали активніше освоювати гроші українських платників податків. За словами журналіста, подільники банкіра Порошенка, Гонтаревої, почали освоювати мільйони гривень.
Новину передає «Преса України».
Журналіст Євген Куксін звернув увагу на те, що у вересні команда президента Володимира Зеленського візьметься замінювати усіх «цінних» кадрів часів одіозного президента Петра Порошенка.
За словами журналіста, останні два місяці подільники Валерії Гонтаревої в Національному банку, а саме Яків Смолій і Катерина Рожкова, почали дуже активно освоювати бюджетні гроші.
«От лише за червень-липень в тендерах НБУ купа всього: дивани, стільці та ремонт головної будівлі. Ну не зовсім ремонт. Там спускають 1,7 мільйони на підготовку до цього самого ремонту», - зазначив він.
Для прикладу, 60 тисяч гривень буде спущено на павільйон для куріння. Ще 114 тисяч гривень піде на «проведення соціологічного дослідження – глибинне інтерв’ю по виявленню критеріїв, мотивів, вибору роботодавців та факторів утримання на роботі».
09:49: Мустафа Найєм порівняв Віктора Медведчука з самкою гієни
09:16: Команда Гонтаревої у НБУ почала готуватися до «дембеля» (ВІДЕО)
08:41: Туристам заборонять сидіти на Іспанських сходах в Італії
07:38: Зеленський розповів про амбітні плани співпраці з Туреччиною
14:01: Представник партії Медведчука програв вибори та відібрав у людей подарунки
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.