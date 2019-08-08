Туристам заборонять сидіти на Іспанських сходах в Італії

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В Італії вирішили боротися з туристами, які ведуть себе неохайно. Тепер останні не зможуть спокійно посидіти на Іспанських сходах.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 серпня, стало відомо, що туристам будуть не раді в Італії. А саме, якщо останні сидітимуть на Іспанських сходах. Як відомо, Іспанські сходи у Римі з’єднують церкву Триніта деї Монті та Іспанську площу.
Досить часто туристи, які відпочивають на сходах, роблять знімки, залишають після себе чимало сміття. В результаті тепер поліція проситиме відпочивальників пересідати в якесь інше місце.
Нове правило було запроваджено на початку червня. Так, туристам заборонено «кемпінгувати» та «сидіти» на історичних пам’ятках, включаючи сходи та фонтан, щоб захистити історичні спадщини.
Порушників можна оштрафувати до 448 американських доларів за те, що вони сидять, ходять без сорочок, купаються у фонтанах та перетягують колісні валізи по історичних сходах.
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