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Ріта Ора показала тіло у нових купальниках

Аня Мартинюк 08 серпня 2019, 08:07
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Ріта Ора показала тіло у нових купальниках

Британська співачка Ріта Ора знову показала своє спокусливе тіло. На цей раз вона обрала декілька купальників.

Новину передає «Преса України».

28-річна зірка сцени Ріта Ора показала легке бікіні на відпочинку з друзями в Іспанії. Як відомо, знаменитітсь полюбляє мініатюрні купальники, які ледь витримують її форми. На цей раз вона підібрала купальники по розміру. 

Тим не менше, вони максимально відкривали тіло для ідеальної засмаги.

«Вона виглядала неймовірно, така сексі. У неї не модельна фігура, однак ця фігура варта уваги», - відзначили прихильники співачки.

«Хітмейкер як солодкий пиріжечок у цих купальниках», - додали у коментарях.

 

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