Зеленський розповів про амбітні плани співпраці з Туреччиною

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Володимир Зеленський та Раджеп Ердоган націлились на плідну співпрацю. Стало відомо, в яке русло будуть направлені їхні сили.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з турецьким президентом Раджепом Ердоганом. Відомо, що сторони домовилися про подальше розширення торгово-економічного та інвестиційного співробітництва.
Про результати переговорів український лідер розповів на спільному брифінгу. За словами Зеленського, у минулому році обсяги двосторонньої торгівлі між Україною та Туреччиною склали більше 4 млрд доларів.
«Це далеко не межа нашого потенціалу. Пан президент Ердоган запевнив мене, що ми можемо досягти суми в 10 млрд доларів», - наголосив Зеленський.
Останній також зазначив, що запропонував турецькому колезі відновити Донбас.
«Очікуємо активну участь турецької сторони в міжнародному форумі по відновленню Донбасу, який ми плануємо провести вже восени в Маріуполі», - заявив він.
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