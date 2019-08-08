Зеленський розповів про амбітні плани співпраці з Туреччиною

Аня Мартинюк 08 серпня 2019, 07:38

Володимир Зеленський та Раджеп Ердоган націлились на плідну співпрацю. Стало відомо, в яке русло будуть направлені їхні сили.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з турецьким президентом Раджепом Ердоганом. Відомо, що сторони домовилися про подальше розширення торгово-економічного та інвестиційного співробітництва.

Про результати переговорів український лідер розповів на спільному брифінгу. За словами Зеленського, у минулому році обсяги двосторонньої торгівлі між Україною та Туреччиною склали більше 4 млрд доларів.

«Це далеко не межа нашого потенціалу. Пан президент Ердоган запевнив мене, що ми можемо досягти суми в 10 млрд доларів», - наголосив Зеленський.

Останній також зазначив, що запропонував турецькому колезі відновити Донбас.

«Очікуємо активну участь турецької сторони в міжнародному форумі по відновленню Донбасу, який ми плануємо провести вже восени в Маріуполі», - заявив він.